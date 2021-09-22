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Общество22 сентября 2021 11:33

Житель Тульской области заплатил более 150 рублей за потребленный газ

Мужчине доначислили 152 тысяч рублей после проверки счетчика
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Тульской области заплатил более 150 рублей за потребленный газ

Житель Тульской области заплатил более 150 рублей за потребленный газ

Фото: Алексей ФОКИН

В августе контролеры газового хозяйства при плановой проверке приборов учета выявили факт умышленного занижения показаний счетчика владельцем одного из домов в коттеджном поселке Заокского района. В результате мужчина оказался должен 152 тысячи рублей. Абонент оплатил долг в течение месяца тремя платежами, чем и избежал отключения голубого топлива.

Кстати, с начала года в Тульской области выявлено 18 тысяч случаев сообщения абонентами недостоверных показаний газовых счетчиков, недоучтенный объем составил 48,4 млн рублей.