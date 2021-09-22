22 сентября в населенные пункты Тулы, оставшиеся без воды, будет организован ее подвоз Фото: Алексей ФОКИН

Из-за проведения неотложных работ на участке I подъема Масловско-Песоченского водозабора в южной части города будет пониженный напор воды. Совсем же прекращена подача в деревнях Берники, Селиховское и Площанки, а также в военном городке Берники. В эти населенные пункты силами городской администрации будет организован подвоз питьевой воды.

При этом отмечается, что система теплоснабжения будет работать в штатном режиме.