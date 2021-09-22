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Общество22 сентября 2021 9:47

Сегодня, 22 сентября, ограничат движения транспорта в центре Тулы

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству
Игорь КОПЫТОВ
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Сегодня, 22 сентября, ограничат движения транспорта в центре Тулы

Сегодня, 22 сентября, ограничат движения транспорта в центре Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

В связи с прибытием в областную столицу высокопоставленных гостей будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств до 18:00 по улице Гоголевской на участке от улицы Ф. Энгельса до проспекта Ленина и на территории, прилегающей к ресторану «Пряности & Радости» на улице Октябрьская, 1-д в районе Зареченской набережной.

Также 22 сентября до 14:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Гоголевской на участке от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Ленина в связи с торжественными мероприятиями в здании Дворянского собрания.