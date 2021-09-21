В Ефремове из-за циклона выпала месячная норма осадков

Тульскую область накрыл европейский циклон «Роланд» Фото: Алексей ФОКИН

Тульскую область накрыл европейский циклон «Роланд». Он медленно перемещается по европейской части России на восток-юго-восток, оставляя продолжительные и сильные дожди. В некоторых регионах количество выпавших осадков превысило суточные рекорды.

В Тульской области также осадки превышают норму. Как сообщает тульский Гидрометцентр, за два прошедших дня, 19 и 20 сентября в Туле выпало почти 80% месячной нормы осадков: 32 мм (54%) в воскресенье, 19 сентября, и 15 мм (25%) в понедельник, 20 сентября.

А вот в Ефремове и вовсе выпала месячная норма осадков за минувшие двое суток: 19 сентября 71%, а 20 сентября - 26%.