Когда в Туле реконструируют мосты

В городе ремонтируют Баташевский мост, Демидовскую плотину и Московский путепровод Фото: Алексей ФОКИН

В Туле проходит ремонт и реконструкция мостов, и уже известны сроки их завершения. Так, ремонт Баташевского моста через реку Тулицу должен закончится до 1 декабря 2022 года. Общая стоимость работ - 155 миллионов рублей. В настоящее время возводится временный мост на период работ. Ремонт начался 1 сентября.

Еще один мост на реконструкции - Демидовская плотина. Подрядчик приступил к подготовительным работам в понедельник 20 сентября. Стоимость работ вместе с ремонтом трамвайных путей, проходящих по мосту - 670 миллионов рублей. Закончится ремонт должен в декабре 2022 года.

Кроме того, планируется до декабря 2023 года отремонтировать и Московский путепровод. Сейчас ищут подрядчика для выполнения проекта стоимостью в 1,4 млрд рублей. Ожидается, что контракт заключат до 10 октября.