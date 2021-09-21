В Тульской области осудили двух злоумышленников, укравших у деньги у престарелых пенсионеров

Злоумышленников задержали в Новомосковске Фото: Алексей ФОКИН

В городе Новомосковске Тульской области правоохранители задержали двух мошенников, которые путем обмана проник в квартиры пожилых людей. Злоумышленники представлялись в двух случаях медицинским работником, а в одном – соседом, после чего открыто похитили у 84- 93- и 95-летних пенсионеров деньги в общей сумме более 144 тыс. рублей.

Виновными оказались 55-летний уроженец Пермского края и 46-летняя жительница Тулы, их задержали.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его соучастницу – к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 180 тыс. рублей.