Тульские хоккеисты одержали первую домашнюю победу в рамках турнира «Париматч ВХЛ — Кубок шелкового пути» Фото: материалы пресс-служб

В первой кубковой встрече на выезде тульский АКМ с солидным счетом уступил нефтекамскому «Торосу» - 0:5. А вот домашний матч против воскресенского «Химика» сложился удачно — 4:2.

Комментируя игру наставник АКМ Алексей Ждахин отметил, что пока команде не хватает целостности игры:

- Мы уже три месяца работаем вместе, но ребята хотят играть за счет своих индивидуальных качеств, а нам нужна командная работа... Первый период нам, в большей степени, удался. Ребята подумали, что так и дальше будет продолжаться. А они должны понимать, что каждый период начинается с первой секунды. Должна быть концентрация на выполнении тренерского задания. Ребята немного от этого отошли – и соперник этим воспользовался.

Уже завтра, 22 сентября, на своей ледовой арене туляки примут гостей из Рязани.