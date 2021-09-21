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Общество21 сентября 2021 11:11

В Тульской области в годовщину Куликовской битвы прошел конкурс полевых кухонь

В честь Дня воинской славы России всех гостей праздника угощали солдатской кашей
Елена Иргиз
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Фото: УФСИН России по Тульской области

Фото: УФСИН России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области отметили годовщину Куликовской битвы. В честь Дня воинской славы России всех гостей праздника угощали солдатской кашей: так в рамках мероприятия проходил конкурс полевых кухонь среди представителей силовых структур региона.

Оценивали вкусовые достоинства «походного деликатеса» не только члены жюри, но и участники праздника. Повара должны были накормить всех артистов сытным и вкусным обедом.

Желающих попробовать солдатскую кашу и выпить ароматного чая с сушками было много. Лучшей назвали блюдо поваров исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тульской области.