В Тульской области в годовщину Куликовской битвы прошел конкурс полевых кухонь

Фото: УФСИН России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области отметили годовщину Куликовской битвы. В честь Дня воинской славы России всех гостей праздника угощали солдатской кашей: так в рамках мероприятия проходил конкурс полевых кухонь среди представителей силовых структур региона.

Оценивали вкусовые достоинства «походного деликатеса» не только члены жюри, но и участники праздника. Повара должны были накормить всех артистов сытным и вкусным обедом.

Желающих попробовать солдатскую кашу и выпить ароматного чая с сушками было много. Лучшей назвали блюдо поваров исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тульской области.