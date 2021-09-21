Тулячки стали победителями всероссийских соревнований по художественной гимнастике Фото: соцсети

В соревнованиях в Нижегородской области участвовали более 300 спортсменок из Москвы, Н. Новгорода, Иваново, Калуги, Санкт-Петербурга, Ярославля, Мурома, Костромы, Калининграда, Выксы и других городов страны. Тулу в групповых упражнениях представляли воспитанницы спортшколы «Триумф».

Наши спортсменки завоевали сразу несколько медалей в разных возрастных категориях в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Первое место заняли команды «Союз», «Калиста» и «Прелесть», второе – команда «Арсенал», третье – «Старт» и «Спектр».