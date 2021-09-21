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Общество21 сентября 2021 10:41

В Тульской области завершился первый этап конкурса «Народный участковый-2021»

Конкурс проходит в три этапа - первые два регионального уровня
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области завершился первый этап конкурса «Народный участковый-2021»

В Тульской области завершился первый этап конкурса «Народный участковый-2021»

Фото: материалы пресс-служб

Жители региона уже выбрали лучших участковых уполномоченных полиции в каждом из районов, а также отдельно — в областном центре. Кстати, больше всех голосов набрал представитель Ефремовского района Михаил Арапкин. Майор полиции, он служит в органах внутренних дел уже 17 лет, имеет высшее юридическое образование.

Теперь все победители будут соперничать за звание «Народный участковый Тульской области» на следующем этапе. По результатам второго тура, который состоится в октябре, станет известно имя лучшего участкового региона. Он будет представлять Тульскую область уже на всероссийском уровне.