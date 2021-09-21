В Тульской области завершился первый этап конкурса «Народный участковый-2021» Фото: материалы пресс-служб

Жители региона уже выбрали лучших участковых уполномоченных полиции в каждом из районов, а также отдельно — в областном центре. Кстати, больше всех голосов набрал представитель Ефремовского района Михаил Арапкин. Майор полиции, он служит в органах внутренних дел уже 17 лет, имеет высшее юридическое образование.

Теперь все победители будут соперничать за звание «Народный участковый Тульской области» на следующем этапе. По результатам второго тура, который состоится в октябре, станет известно имя лучшего участкового региона. Он будет представлять Тульскую область уже на всероссийском уровне.