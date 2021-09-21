ДТП на трамвайных путях: на проспекте Ленина в Туле заглохший автомобиль BMW спровоцировал аварию Фото: Алексей ФОКИН

Утром 21 сентября в Туле на проспекте Ленина в районе Зеленстроя, на пересечении с выездом с Рязанской развязки, автомобиль BMW сломался прямо на трамвайных путях.

По некоторым данным в него врезался уже на тормозном пути трамвай 13-го маршрута. Однако повреждений у транспортных средств не обнаружено.

Автомобиль эвакуировали спецтехникой, движение общественного транспорта восстановлено.