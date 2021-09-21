Работы по реконструкции Баташевского моста в Туле уже начаты Фото: Алексей ФОКИН

После заключения муниципального контракта на реконструкцию Баташевского моста с началом сентября подрядчик притупил к обустройству стройгородка и проведению геодезических работ. Здесь в первую очередь предстоит построить временный мост, который обеспечит проезд через реку Тулицу и позволит полностью реконструировать сооружение. Планируемый срок окончания реконструкции – декабрь 2022 года. Общая стоимость составляет 155 млн руб.

На Демидовском мосту подрядчик также приступил к подготовительным работам. В перспективе здесь - ремонт трамвайных путей.

Что касается Московского путепровода, то в данной ситуации пока еще проводится поиск подрядной организации, а сами работы должны быть завершены в декабре 2023 года.