В Тульской области разыскивают двух несовершеннолетних подростков
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В поселке Ширинский в Новомосковске пропали двое подростков. 16-летний Имхолджон Алишерович Гуляев и его 14-летний брат Ислом Алишерович Гуляев ушли из дома 18 сентября. С тех пор их местонахождение неизвестно.
Приметы Имхолджона: рост 170 см, худощавый, карие глаза, черные волосы. Был одет: черная куртка, серые джинсы, черные туфли.
Приметы Ислома: рост 170 см, плотного телосложения, карие глаза, темные волосы. Был одет: красная куртка, светло-синие джинсы.
Предположительно мальчики могли уехать в Москву. Отличительная примета: оба плохо говорят на русском языке.