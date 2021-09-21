В Тульской области разыскивают двух несовершеннолетних подростков Фото: соцсети

В поселке Ширинский в Новомосковске пропали двое подростков. 16-летний Имхолджон Алишерович Гуляев и его 14-летний брат Ислом Алишерович Гуляев ушли из дома 18 сентября. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Приметы Имхолджона: рост 170 см, худощавый, карие глаза, черные волосы. Был одет: черная куртка, серые джинсы, черные туфли.

Приметы Ислома: рост 170 см, плотного телосложения, карие глаза, темные волосы. Был одет: красная куртка, светло-синие джинсы.

Предположительно мальчики могли уехать в Москву. Отличительная примета: оба плохо говорят на русском языке.