Где в Туле не будет электричества 21 сентября

Узнайте, есть ли в списке ваш дом Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 21 сентября, часть Тулы останется без электричества. Это связано с проведением различных ремонтных работ:

- капитальный и текущий ремонт электрооборудования;

- установка щита учета;

- демонтаж и выправка опор;

- перетяжка и монтаж проводов и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

ул. Бундурина, 29, 31, 39; ул. Свободы, 38-а, 33, 38; ул. Гоголевская, 57, 65;

ул. Рязанская, 38, 40;

ул. Металлургов, 22; ул. Чаплыгина, 1 (ГРП № 40);

ул. Революции, 24, 53, 24-а; ул. Бр. Жабровых, 9; ул. Демонстрации, 46;

ул. Свободы, 37, 41, 58-а, 47, 52, 56, 56-а; ул. Бундурина, 45, 47; ул. Л. Толстого, 105;

ул. Металлургов, 61, 63; 1-й пр-зд Металлургов, 4, 6;

ул. Пушкинская, 30;

пер. Врубовой 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева 1-10;

пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.); ул. Вересаева, 118-128 (чётн.);

ул. Вересаева, 130-136 (чётн.); ул. Дм. Ульянова, 31, 33; пер. 2-й Парковый, 2-20 (чётн.), 1-21 (нечётн.).

п. Горелки:

ул. Заречная, 31-45.

п. Косая Гора:

ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.), 2-а; пер.

Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.)

Мясново:

ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 7, 9, 7-а, 59, 5, 9-а, 11, 30; Одоевское ш., 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а; 2-й Шоссейный пер., 15-32; 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.).

Скуратово:

ул. Скуратовская, 91, 91-а.