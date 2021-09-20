В Тульской области заблокировали сайт, продающий веселящий газ

Фото с сайта pixabay.com

В Тульской области по требованию регионального Роспотребнадзора заблокировали сайт, на котором размещалась информация о продаже закиси азота (веселящий газ). Купить ее можно было свободно без регистрации и какого-либо пароля, также все сведения о товаре предоставлялись пользователям без всяких ограничений.

В связи с тем, что распространение данной информации в интернете на территории РФ запрещено, а также в целях предупреждения оказания вредного воздействия на здоровье населения ведомство обратилось в суд с требованием заблокировать доступ к данному сайту.

Рассмотрев данное дело, Центральный районный суд согласился с требованиями Роспотребнадзора. В настоящее время сайт заблокирован. Распространение информации о продаже закиси азота запрещено.