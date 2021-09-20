В Донском в продуктовом магазине нашли санитарные нарушения

По итогам проверки комиссия составила протокол об административном правонарушении Фото: Алексей ФОКИН

В Донском в магазине ИП Кроитору А.И. не соблюдались антикоронавирусные меры. Проверку провел региональный Роспотребнадзор.

В частности, инспекция показала, что у персонала не было медицинских книжек, проведение дезинфекции нигде не фиксировалось, график уборок отсутствовал. Кроме того, перед началом работы сотрудникам не измеряли температуру и не вели журнал проведения термометрии, уборочный инвентарь не имел маскировки, не было инструкции по применению дезинфекторов, а в туалете не было моющего средства и кожного антисептика для рук.

По итогам проверки комиссия составила протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в суд.