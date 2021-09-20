В Тульской области ожидается сильный ветер и дождь: метеопредупреждение

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В Тульской области в течение дня с сохранением до конца суток 20 сентября 2021 года местами ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Такие данные сообщает региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Спасатели предупреждают жителей и гостей Тульской области о соблюдении мер безопасного поведения.

Так, при порывистом ветре рекомендуется:

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".