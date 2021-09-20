На одежде пострадавшего не было светоотражателей Фото: материалы пресс-служб

В Плавском районе пенсионер в темноте сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

По предварительным данным, в минувшую пятницу около 20:10 на 248 километре трассы М-2 «Крым» 66-летний мужчина, будучи за рулем «Lada Largus», сбил пешехода, 35-летнего мужчину. Он переходил дорогу в темноте не по пешеходному переходу, и на его одежде не было светоотражателей.

В итоге пешеход получил различные травмы, и его доставили в больницу.