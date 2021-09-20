Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 14:52

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ливня и сильного ветра

Региональное МЧС просит выполнять общие меры безопасного поведения
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ливня и сильного ветра

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за ливня и сильного ветра

Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца текущего дня, 20 сентября, в регионе местами ожидается сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

МЧС рекомендует при порывистом ветре парковать машину вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций. Находясь на улице, обходить шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.