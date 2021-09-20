Тульская прокуратура проведет проверку по факту обнаружения в Туле на обочине дороги свалку из хлеба Фото: соцсети

В Туле кто-то выбросил на Варваровском проезде несколько десятков батонов белого хлеба. Судя по этикеткам, продукция принадлежит Тульскому хлебному комбинату. Как батоны оказались выброшенными, пока не понятно — фото с неожиданной свалкой были опубликованы в социальных сетях.

Теперь расследованием инцидента займется региональная прокуратура. Одна из версий — таким образом какая-то точка общественного питания попыталась избавиться от кухонных излишков, не озадачиваясь вопросом утилизации.