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Общество20 сентября 2021 14:35

Тульская прокуратура проведет проверку по факту обнаружения в Туле на обочине дороги свалку из хлеба

Кто-то выбросил несколько десятков хлебных батонов
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская прокуратура проведет проверку по факту обнаружения в Туле на обочине дороги свалку из хлеба

Тульская прокуратура проведет проверку по факту обнаружения в Туле на обочине дороги свалку из хлеба

Фото: соцсети

В Туле кто-то выбросил на Варваровском проезде несколько десятков батонов белого хлеба. Судя по этикеткам, продукция принадлежит Тульскому хлебному комбинату. Как батоны оказались выброшенными, пока не понятно — фото с неожиданной свалкой были опубликованы в социальных сетях.

Теперь расследованием инцидента займется региональная прокуратура. Одна из версий — таким образом какая-то точка общественного питания попыталась избавиться от кухонных излишков, не озадачиваясь вопросом утилизации.