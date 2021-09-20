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Общество20 сентября 2021 14:11

За минувшую неделю в Тульской области поймали 77 пьяных водителей

Еще 8 человек сели за руль без прав
Елена Иргиз
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Всего выявилось 102 447 нарушений Правил дорожного движения

Всего выявилось 102 447 нарушений Правил дорожного движения

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 13 по 19 сентября сотрудникам региональной Госавтоинспекции удалось выявить и пресечь 102 447 нарушений Правил дорожного движения.

В том числе:

- 97 257 водителей были пойманы за превышение скорости и выезд на встречную полосу;

- 62 нарушителя не пропустили пешеходов или других участников дорожного движения;

- 63 автомобилиста нарушили требования перевозки детей;

- 190 человек были привлечены к административной ответственности за тонированные стекла на машинах;

- 8 водителей находились за рулем без прав управления транспортными средствами.

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 4 790 протоколов. Кроме того, 188 транспортных средства были отправлены на штрафстоянку.

Помимо этого, удалось задержать 77 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 37 из них уже привлечены к административной ответственности, еще 32 - от освидетельствования отказались, а 8 нарушителей уже ранее привлекались к ответственности за подобное нарушение.