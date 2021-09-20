В Тульской области сотрудники госавтоинспекции задержали женщину, занимавшуюся подделкой документов Фото: Алексей ФОКИН

Поздней ночью в ходе надзора за дорожным движением на автодороге «Дон» в Веневском районе Тульской области полицейские обратили внимание на автомобиль «Мазда», нарушавший ПДД. Остановив машину для проверки, они выяснили, что находящаяся в салоне машины 30-летняя женщина разыскивается в одном из соседних регионов органами внутренних дел по подозрению в подделке документов.

Задержанная доставлена в полицию для дальнейшей передачи коллегам из МВД.