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Происшествия20 сентября 2021 12:53

В Тульской области сотрудники госавтоинспекции задержали женщину, занимавшуюся подделкой документов

Сотрудники Госавтоинспекции выявили женщину, находящуюся в розыске
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области сотрудники госавтоинспекции задержали женщину, занимавшуюся подделкой документов

В Тульской области сотрудники госавтоинспекции задержали женщину, занимавшуюся подделкой документов

Фото: Алексей ФОКИН

Поздней ночью в ходе надзора за дорожным движением на автодороге «Дон» в Веневском районе Тульской области полицейские обратили внимание на автомобиль «Мазда», нарушавший ПДД. Остановив машину для проверки, они выяснили, что находящаяся в салоне машины 30-летняя женщина разыскивается в одном из соседних регионов органами внутренних дел по подозрению в подделке документов.

Задержанная доставлена в полицию для дальнейшей передачи коллегам из МВД.