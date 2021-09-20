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Происшествия20 сентября 2021 12:45

Трое безработных в Тульской области похитили металлические рельсы из соседского сарая

В Богородицком районе сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении кражи
Игорь КОПЫТОВ
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Трое безработных в Тульской области похитили металлические рельсы из соседского сарая

Трое безработных в Тульской области похитили металлические рельсы из соседского сарая

Фото: Алексей ФОКИН

Предметом посягательства стали. По предварительным данным, Злоумышленники прознали, что такое в хозпостройке около одного из деревенских домов хранятся металлические рельсы. Вооружившись автогеном и грузовым автомобилем, они похитили вожделенный металл с целью дальнейшего сбыта.

Полицейские выяснили личности и местонахождение злоумышленников. Трое неработающих жителей Богородицкого района уже признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.