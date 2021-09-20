Трое безработных в Тульской области похитили металлические рельсы из соседского сарая Фото: Алексей ФОКИН

Предметом посягательства стали. По предварительным данным, Злоумышленники прознали, что такое в хозпостройке около одного из деревенских домов хранятся металлические рельсы. Вооружившись автогеном и грузовым автомобилем, они похитили вожделенный металл с целью дальнейшего сбыта.

Полицейские выяснили личности и местонахождение злоумышленников. Трое неработающих жителей Богородицкого района уже признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.