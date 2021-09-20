В Тульской области горе-отец отказывался платить алименты и теперь полгода проведет в колонии

Приставы возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" Фото: материалы пресс-служб

Тульские приставы взыскивали алименты с 40-летнего жителя области: мужчина отказывался содержать своего ребенка без уважительных причин, и таким образом накопил крупную задолженность.

Тогда горе-отца призвали к административной ответственности. Суд рассмотрел протокол приставов и назначил мужчине наказание в виде обязательных работ. Их житель Тульской области отработал, но алименты платить так и не стал.

Тогда приставы возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Суд приговорил мужчину к 6 месяцам колонии-поселения.