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Общество20 сентября 2021 11:51

В Тульской области горе-отец отказывался платить алименты и теперь полгода проведет в колонии

Мужчину даже призывали к обязательным работам, но содержать своего ребенка он так и не стал
Елена Иргиз
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Приставы возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"

Приставы возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"

Фото: материалы пресс-служб

Тульские приставы взыскивали алименты с 40-летнего жителя области: мужчина отказывался содержать своего ребенка без уважительных причин, и таким образом накопил крупную задолженность.

Тогда горе-отца призвали к административной ответственности. Суд рассмотрел протокол приставов и назначил мужчине наказание в виде обязательных работ. Их житель Тульской области отработал, но алименты платить так и не стал.

Тогда приставы возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Суд приговорил мужчину к 6 месяцам колонии-поселения.