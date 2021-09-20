За отказ платить штраф за взятку житель Тулы получил два года обязательных работ

Мужчина всячески уклонялся от выплаты штрафа Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы за отказ оплатить штраф за взятку два года будет трудиться на благо государства. Об этом сообщает УФССП России по Тульской области.

Ранее мужчине был назначен штраф за получение взятки, но платежи должник игнорировал и с просьбой о рассрочке платежа не обращался. Тогда приставы отправили в суд представление с просьбой заменить меру наказания.

Суд учел требования приставов и заменил прежнее наказание на 2 года исправительных работ с вычетом 20% из заработной платы осужденного в доход государства.