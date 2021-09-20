«Ростелеком» подключил по оптике новую школу в жилом комплексе «Времена года» Тулы

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом новую школу в жилом комплексе «Времена года» Тулы. Специалисты провайдера организовали волоконно-оптический доступ в Сеть на скорости до 100 Мбит/с и подключили услуги телефонной связи.

Новое учебное заведение вошло в состав Центра образования № 39 г. Тулы и отвечает всем современным требованиям: просторные помещения, хорошее оборудование, мощные компьютеры. Школа рассчитана на 600 мест, здесь обустроены 21 учебный кабинет, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр, пищевой и медицинский блоки.

Елена Петрова, мама учащихся школы:

«Мы не так давно купили квартиру в жилом комплексе “Времена года” и с нетерпением ждали открытия новой школы. Очень рады, что мои дети будут учиться в такой современной школе, оснащенной по последнему слову техники. Мы с мужем весь день на работе, и ребята много времени будут проводить на занятиях. Интернет даст им возможность получать доступ к любым ресурсам, необходимым для учебы. В информационно-библиотечном центре можно будет спокойно заниматься в свободное время, готовиться к экзаменам, искать нужную информацию. И что еще очень важно для родителя – ребенок в Сети может получить доступ только к легальному контенту».

Ирина Телышева, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

«Современная школа должна соответствовать духу времени, а значит, обучение детей необходимо базировать на передовых технологиях. Без высокоскоростного интернета это невозможно. ”Ростелеком” не только организует оптический доступ во все общеобразовательные учреждения региона, но и принимает активное участие в реализации программ в области образования. В частности, наши специалисты создали цифровой образовательный сервис “Ростелеком Лицей”, который помогает подрастающему поколению успешно осваивать школьную программу и развивать свои способности в разных направлениях»

Цифровая образовательная онлайн-платформа «Ростелеком Лицей» разработана для школьников и включает в себя два направления образовательного контента – «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает ученикам 1-11 классов изучать и повторять школьную программу в виде лекций или видеоуроков, делать домашние задания без помощи родителей, закреплять материал с помощью различных тестов и тренажеров. Для старшеклассников разработана программа подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. В разделе «Развитие» школьники знакомятся с современными цифровыми технологиями, развивают логику и креативность. Помимо образовательного контента, в «Лицее» и дети, и родители найдут много полезных материалов и статей по воспитанию, психологии, профориентации, кибербезопасности и других.

«Ростелеком Лицей» помогает школьникам успешно учиться дистанционно и выполнять задания без помощи родителей. Ребенок может сам выбрать, как ему удобнее получать знания – читать лекции или смотреть видеоуроки, повторять отдельные темы, проходить тесты и тренажеры.

Для получения доступа к платформе онлайн-образования необходимо зарегистрироваться на сайте, затем в разделе «Мои занятия». В Wink также бесплатно доступны обучающие ролики по темам робототехники, виртуальной реальности, блокчейну и другим.

Всю необходимую информацию об услугах компании «Ростелеком» можно найти на сайте или узнать по телефону единого контакт-центра 8 800 200 30 00.