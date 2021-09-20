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Спорт20 сентября 2021 11:11

Туляк Владимир Шулюпов посмертно стал чемпионом мира по шашкам

Тульский шашист ушел из жизни еще летом
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк Владимир Шулюпов посмертно стал чемпионом мира по шашкам

Туляк Владимир Шулюпов посмертно стал чемпионом мира по шашкам

Фото: соцсети

19 сентября, стало известно, что сотрудник ТГПУ доцент кафедры математического анализа, кандидат физико-математических наук, судья республиканской категории, спортивный журналист Владимир Шулюпов стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам по электронной переписке. К сожалению, до своего триумфа победитель не дожил - мастер спорта Шулюпов скончался на 57 году жизни от последствий тяжелой болезни еще 31 июля.

Воспитанник заслуженного тренера России Бориса Оксмана успел сыграть все партии и набрать необходимые для победы в турнире 32 очка из 63 возможных.