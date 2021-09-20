Тулячка отсудила миллион рублей у Минобороны за гибель сына Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Тулы получит 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда от Министерства обороны РФ за гибель сына в ходе прохождения срочной службы. Тульский областной суд отклонил поданную ведомством апелляцию на решение Центрального районного суда. Вначале мать солдата подала иск, в котором просила взыскать с Минобороны 3 миллиона рублей. Суд частично удовлетворил иск, и присудил 1 миллион рублей.

Напомним, солдат-срочник погиб в военном госпитале в Ленинградской области весной 2013 года. Тогда в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий был осужден старший лейтенант Валерий Желудков, получивший срок в 4,5 года.