В Туле суд отложил на 29 сентября рассмотрение еще 4 исков по делу антипрививочников

Сотрудники АО "Щегловский вал" не согласны с решением предприятия отстранить их за отказ от вакцинации Фото: Алексей ФОКИН

В Туле Пролетарский суд отложил рассмотрение еще 4 исков по делу антипрививочников. Напомним, что ранее 17 работников АО «Щегловский вал» подали в суд заявления о незаконном отстранении их от работы.

Так как они отказались делать прививку от коронавируса, их не допустили к работе и не выплачивают заработную плату. Такая мера, по мнению предприятия, будет сохраняться до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо пока они не пройдут вакцинацию. Сами же работники не согласны с таким решением, считают его незаконным и требуют отменить приказ об отстранении от работы, а также компенсировать им недополученный заработок и моральный ущерб.

17 сентября прошли слушания еще 4 гражданских дел. Судом приняты уточненные исковые заявления истцов, требования уточнены в части взыскания суммы по выплате заработной платы за время отстранения от работы, исследованы письменные материалы.

Следующие судебные заседания назначены на 20 сентября.