Кому в Туле отключат воду 20 сентября

Без воды останется часть тульского Заречья Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 сентября, в Туле с 10:00 до окончания работ не будет холодной воды в нескольких десятках домов в Заречье. Это связано с проведением ремонтных работ по адресу ул. Промышленный проезд д.10.

Так, без водоснабжения останутся дома:

- ул Токарева д.д. 47,49,51,59,61,63,65,66,67,69,71,73,75,76,78,86в,73а,78б,86а,86б;

- ул. Промышленный проезд д.д.3, 6,8,10,22,24,26,28,30,32;

- ул. Октябрьская д.д. 184,186,186/1;

- ул. Комсомольская д.д. 171,167а,232;

- ул. Железнодорожная д.д. 38,38а,40а;

- частный сектор по ул. Токарева от ул. Герцена до ул. Октябрьской;

- частный сектор по ул. Демидовской от Токарева до Железнодорожной;

- частный сектор по ул. Железнодорожной от Демидовской до Октябрьской;

- частный сектор по ул. Октябрьской от Токарева до Железнодорожной.

После завершения ремонта какое-то время может идти мутная и ржавая вода.