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Общество19 сентября 2021 18:08

В Веневе «Сторожевой дуб» внесли в реестр памятников живой природы МинПрироды

Примерный возраст дерева составляет около 180 лет
Источник:kp.ru
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В Веневе «Сторожевой дуб» внесли в реестр памятников живой природы МинПрироды

В Веневе «Сторожевой дуб» внесли в реестр памятников живой природы МинПрироды

Фото: соцсети

В Веневе появился еще один памятник живой природы - городской дуб, также известный как «Сторожевой дуб», растущий в бывшей Большой Городенской слободе (нынешний микрорайон Южный). Сегодня этот дуб - самое старое сохранившееся дерево на его территории, его примерный возраст 180 лет.

Дерево нуждается в статусе «Памятник живой природы» и было внесено в реестр выявленных памятников живой природы МинПрироды РФ, а местные жители своими силами сделали вокруг дуба невысокое ограждение.