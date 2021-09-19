641-ю годовщину Куликовской битвы отпраздновали в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

18 сентября на Куликовом поле отпраздновали 641-ю годовщины Куликовской битвы. Все началось на Красном холме торжественным шествием от храма Сергия Радонежского, затем прошла памятная лития по воинам, павшим за Отечество во все времена.

Торжественным шествием прошла колонна участников XXV Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово», который объединил представителей 77 клубов военно-исторической реконструкции. А самой яркой частью праздника стала театрализованная реконструкция сражения между войсками Дмитрия Донского и Мамая.

В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом также работали многочисленные площадки, интересные для всех посетителей. В этом году, ставшем Годом науки и технологий, здесь развернулась древнерусская ремесленная улица, где воссозданы мастерские XIII-XIV веков.