Тульские пожарные эвакуировали 12 человек из горящего дома
Фото: Алексей ФОКИН
Пожар в жилом доме на улице Максима Горького в Туле произошел 18 сентября в 18:52, об этом сообщили очевидцы в службу спасения. На место происшествия выехали пожарные расчеты и автолестница для работы на верхних этажах здания и а 16 минут справились с открытым пламенем.
Звено газодымозащитной службы спасло из горящего зания 3 человек по лестничному маршу с помощью спасательных устройств, еще 12 человек эвакуировали. Никто из людей не пострадал.
В результате происшествия в подвале сгорел мусор на площади 2 квадратных метра.
Причина пожара устанавливается.