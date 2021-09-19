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Общество19 сентября 2021 13:13

Тульские пожарные эвакуировали 12 человек из горящего дома

Еще троих спасены звеном газодымозащитной службы сс помощью спасательных устройств
Источник:kp.ru
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Тульские пожарные эвакуировали 12 человек из горящего дома

Тульские пожарные эвакуировали 12 человек из горящего дома

Фото: Алексей ФОКИН

Пожар в жилом доме на улице Максима Горького в Туле произошел 18 сентября в 18:52, об этом сообщили очевидцы в службу спасения. На место происшествия выехали пожарные расчеты и автолестница для работы на верхних этажах здания и а 16 минут справились с открытым пламенем.

Звено газодымозащитной службы спасло из горящего зания 3 человек по лестничному маршу с помощью спасательных устройств, еще 12 человек эвакуировали. Никто из людей не пострадал.

В результате происшествия в подвале сгорел мусор на площади 2 квадратных метра.

Причина пожара устанавливается.