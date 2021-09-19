В Ясногорском районе Тульской области пропала 51-летняя женщина Фото: соцсети

51-летняя Ольга Михайловна Ефимова пропала из деревни Григорьевское Ясногорского района в Тульской области. 18 сентября 2021 года она ушла из дома и не вернулась.

Пропавшая женщина имеет рост 160 см, полного телосложения. Серо-зелёные глаза, русые волосы, короткая стрижка. Женщина, вероятно, была одета в серо-синюю кофту, серые спортивные брюки, черные калоши.

Всех, кто что-то знает о ее местонахождении, просят сообщить на горячую линию или связаться с инфоргом Шаманом (Михаил) 8-920-746-48-73.