Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2021 11:11

В Ясногорском районе Тульской области пропала 51-летняя женщина

Она ушла из дома 18 сентября и не вернулась
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ясногорском районе Тульской области пропала 51-летняя женщина

В Ясногорском районе Тульской области пропала 51-летняя женщина

Фото: соцсети

51-летняя Ольга Михайловна Ефимова пропала из деревни Григорьевское Ясногорского района в Тульской области. 18 сентября 2021 года она ушла из дома и не вернулась.

Пропавшая женщина имеет рост 160 см, полного телосложения. Серо-зелёные глаза, русые волосы, короткая стрижка. Женщина, вероятно, была одета в серо-синюю кофту, серые спортивные брюки, черные калоши.

Всех, кто что-то знает о ее местонахождении, просят сообщить на горячую линию или связаться с инфоргом Шаманом (Михаил) 8-920-746-48-73.