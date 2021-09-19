Работников оборонных предприятий с Днем оружейника поздравил губернатор Тульской области

Алексей Дюмин поблагодарил виновников праздника за качественную работу и пожелал им новых успехов Фото: Алексей ФОКИН

С Днем оружейника, который празднуется 29 сентября, сотрудников тульских оборонных предприятий поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

День оружейника - достаточно новый праздник, впервые его начали отмечать в 2012 году. Его отмечают по всей стране, но особенно широко — в городах, связанных с оборонным производством.

В поздравлении губернатор отметил отметил роль оборонной промышленности в жизни Тульской области. Алексей Дюмин поблагодарил виновников праздника за качественную работу и пожелал им новых успехов.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области! Поздравляю вас с Днем оружейника!

Этот праздник посвящен всем, кто вносит вклад в стабильную работу и развитие ОПК.

История Тульской области неразрывно связана с оборонной промышленностью. Мы гордимся тем, что Тула уже много веков носит звание оружейной столицы России. И неизменно подтверждает его благодаря труду талантливых инженеров, конструкторов, учёных, представителей рабочих специальностей.

Сегодня оборонные предприятия нашего региона заслуженно остаются в числе лидеров отрасли. Выпускают не имеющее аналогов вооружение, высокотехнологичную гражданскую продукцию для самых разных сфер. Вносят серьезный вклад в благополучие региона. Это ваша заслуга.

Благодарю вас за мастерство и верность профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых успехов!»