В Туле в "Кроссе нации-2021" приняли участие туляки от 1,5 до 76 лет Фото: материалы пресс-служб

Всероссийский день бега «Кросс нации-2021» прошел в Туле сегодня, 18 сентября и уже традиционно к забегу присоединились жители Тулы, Кимовска, Узловой, Новомосковска и Черни.

Площадкой для забега выступил ЦПКиО им. П. П. Белоусова, где участники посостязались на трёх дистанциях в зависимости от возраста и уровня подготовки: 500 м, 1 км и 4 км. Самым юным участником стал ребенок 1,5 лет - для маленьких участников устроили отдельный старт, - а самым возрастным - 76-летний Житель Щекинского района.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие в стране. Забег проводится ежегодно с 2004 года. В этом году на старт от Тульской области вышло порядка 4 000 человек. Среди них школьники, студенты колледжей и вузов, профессиональные спортсмены, жители и гости региона.

Победители и призеры в своих возрастных группах получили грамоты, медали и ценные подарки. Лучшим бегунам вручили памятные кубки.