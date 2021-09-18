Мошенники убедили тулячку взять в кредит и перечислить им 1,8 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

17 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя тулячка. Мошенники нескольких дней названивали женщине и представлялись работниками службы безопасности разных банков. Мошенники сообщили тулячке, что на ее имя несколько раз пытались оформить кредиты, и чтобы эти попытки не увенчались успехом, ей надо самой оформить заявки на кредит. Все равно они спишутся как недействительные, заверили женщину.

Потерпевшая последовала всем инструкциям собеседников и за несколько дней оформила кредиты на общую сумму в 1,8 млн рублей. После чего получила деньги и тут же перевела на «защищённый счёт».

Только после выполнения всех инструкций женщина вспомнила, что раньше слышала о подобной мошеннической схеме и поняла, что стала жертвой обмана.

Потерпевшая обратилась в полицию. Там возбудили и расследуют уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам о бдительности и просят не верить неизвестным телефонным собеседникам.