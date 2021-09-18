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Общество18 сентября 2021 16:13

В Туле ряд домов остался без воды из-за порыва на улице Степанова

Под отключение попали дома с трех близлежащих улиц
Источник:kp.ru
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В Туле ряд домов остался без воды из-за порыва на улице Степанова

В Туле ряд домов остался без воды из-за порыва на улице Степанова

Фото: Алексей ФОКИН

18 сентября с 14:30 до окончания работ без воды остались несколько домов в Туле. Это связано с порывом на улице Степанова, который произошел сегодня утром на ул. Степанова, 34. Под отключение попали адреса:

- ул. Степанова, 35,

- ул. Декабристов, 4,

- ул. Пролетарская, 36а, 36, 38.

Напомним, сегодня утром жители домов на улице Степанова сообщили о заливающей дорогу воде, бьющей фонтаном из-под земли.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.