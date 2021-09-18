В Туле ряд домов остался без воды из-за порыва на улице Степанова
Фото: Алексей ФОКИН
18 сентября с 14:30 до окончания работ без воды остались несколько домов в Туле. Это связано с порывом на улице Степанова, который произошел сегодня утром на ул. Степанова, 34. Под отключение попали адреса:
- ул. Степанова, 35,
- ул. Декабристов, 4,
- ул. Пролетарская, 36а, 36, 38.
Напомним, сегодня утром жители домов на улице Степанова сообщили о заливающей дорогу воде, бьющей фонтаном из-под земли.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.