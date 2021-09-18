Полувековой юбилей свадьбы отпраздновали две супружеских пары из Тулы Фото: материалы пресс-служб

17 сентября в тульском Дворце бракосочетания прошла торжественная церемония в честь 50-летнего юбилея семьи Бочаровых и 55-летия семьи Майоровых. На праздновании присутствовали родные и близкие обеих пар - их дети и внуки. Также супруги оставили свои подписи в «Почетном акте» о заключении брака.

Татьяна Сергеевна и Николай Иванович Бочаровы познакомились 52 года назад и через два года, 17 сентября 1971 года, сыграли свадьбу. Годовщину своей свадьбы они отмечают в кругу семьи ежегодно.

Татьяна Викторовна и Владимир Иванович Майоровы отметили изумрудный юбилей своей семьи: познакомились они в сентябре 1964 году и еще через два года поженились 17 сентября. Юбиляры до сих пор верны своей семейной традиции совершать зимой лыжные прогулки.