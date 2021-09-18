На заводе в Веневе загорелся бункер для сушки рапса Фото: соцсети

Сегодня днем, 18 сентября, в Веневе на заводе, производящем рапсовое масло, загорелся бункер для сушки рапса на улице Кольцевой. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места хорошо видно открытое пламя.

Факт пожара подтвердили в пресс-службе МЧС, уточнив, что в результате пожара в бункере прогорела металлическая сетка для проветривания — предположительно, загорелась рапсовая шелуха.

В результате пожара никто из людей не пострадал.