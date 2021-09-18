Гранату Ф-1 обезвредили спасатели в Киреевском районе Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе сотрудники спецгруппы Областной поисково-спасательной службы 17 сентября обезвредили гранату Ф-1. Этот снаряд относится к периоду Великой отечественной войны и был обнаружен в деревне Жиловские Выселки.

Управление МЧС напоминает, если вы нашли взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.