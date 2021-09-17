В Щекинском районе после ремонта открылась детская музыкальная школа

В школе уже открылись четыре отделения Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа имени Л.Н. Толстого. Стоимость работ составила более 10 миллионов рублей.

Сообщается, что в учебном заведении заменили трубы, водопровод, канализацию, установили новые двери. Также был проведен ремонт фасада, классов, актового зала, коридоров, лестниц и фойе.

Сейчас занятия с детьми в школе проводятся на отделениях «Фортепиано», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты».