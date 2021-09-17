По лестнице из здания вывели одного человека Фото: материалы пресс-служб

В Алексине сгорело заброшенное здание. Пожар случился вечером 16 сентября.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в четверг около 19:27. К месту происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница.

Огонь был потушен почти через час, но на пожаре никто не пострадал. По лестнице вывели одного человека.

В результате проиcшествия в комнате и коридоре на втором этаже обгорели стены и потолок. Причина пожара устанавливается.