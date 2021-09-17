Пожилая парочка обворовала торговый павильон на окраине Тулы Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Скуратовского микрорайона Тулы приметила подходящий для сдачи в скупку металл в одном из торговых павильонов местного микрорынка. Похитительница свободно проникла в него и забрала металлические полки для стеллажей.

Но этого ей показалось мало. Уже в другой день совместно с подельником женщина наведалась в пустующую торговую точку еще раз. Однако, как говорится, сколь веревочка не вейся, а полицейскими воришки были изобличены. Ими оказались двое езработных - 60-летняя женщина и 59-летний мужчина, которые признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.