Демонстрация возможностей комплекса электронных систем Ростсельмаш RSM DIGITAL DRIVE. Онлайн-трансляция

Ведущие специалисты компании, а также приглашенные эксперты из Агробизнеса представят электронные сервисы Ростсельмаш, расскажут о сфере их применения, возможности и преимуществах интеграции в действующие схемы агроменеджмента сельхозпредприятий. Во время мероприятия у зрителей будет возможность задать интересующие вопросы.

В рамках демонстрационного показа у вас будет возможность увидеть, как в реальных условиях работает полный комплекс интеллектуальных систем Ростсельмаш, интегрированный с РСМ Агротроник:

система оптимизации логистики РСМ Роутер;

система идентификации транспортного средства РСМ Транспорт АйДи;

система идентификации адаптера РСМ Умная метка;

система картирования урожайности РСМ Карта урожайности;

система оптимизации скорости движения уборочной техники РСМ Адаптивный Круиз Контроль.

Разумеется, эксперты уделят внимание системам автоуправления РСМ Агротроник пилот 1.0 и РСМ Агротроник пилот 2.0.

Ростсельмаш приглашает на онлайн-трансляцию RSM DIGITAL DRIVE. Получить доступ можно уже сейчас.

По всем вопросам обращайтесь в компанию "Агротрак", официальному дилеру Ростсельмаш, тел. 8-800-700-18-17

http://mysibir.ru/demonstratsiya-vozmozhnostey-kompleksa-elektronnykh-sistem-rostselmash-rsm-digital-drive-onlayn-tran/