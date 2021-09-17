Картины художников-передвижников из фондов Вологодского музея приехали в Тулу Фото: материалы пресс-служб

В экспозиции «Русское искусство XIX века» представлены 28 работ членов Товарищества передвижных художественных выставок и художников из Вологодской картинной галереи.

Вниманию посетителей выставки представлены работы второй половины XIX века. Среди авторов - прославленный пейзажист Алексей Саврасов с одним из ранних произведений, представитель влиятельной династии русских художников Владимир Маковский, признанный портретист Василий Пукирев. Экспозиция также дает возможность познакомиться с творчеством художников, ранее не выставлявшихся в ТМИИ. Это мастера гуаши Степан Колесников и Константин Крыжицкий.