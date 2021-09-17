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Звезды17 сентября 2021 10:24

Картины художников-передвижников из фондов Вологодского музея приехали в Тулу

В музее изобразительных искусств открылась новая выставка
Игорь КОПЫТОВ
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Картины художников-передвижников из фондов Вологодского музея приехали в Тулу

Картины художников-передвижников из фондов Вологодского музея приехали в Тулу

Фото: материалы пресс-служб

В экспозиции «Русское искусство XIX века» представлены 28 работ членов Товарищества передвижных художественных выставок и художников из Вологодской картинной галереи.

Вниманию посетителей выставки представлены работы второй половины XIX века. Среди авторов - прославленный пейзажист Алексей Саврасов с одним из ранних произведений, представитель влиятельной династии русских художников Владимир Маковский, признанный портретист Василий Пукирев. Экспозиция также дает возможность познакомиться с творчеством художников, ранее не выставлявшихся в ТМИИ. Это мастера гуаши Степан Колесников и Константин Крыжицкий.