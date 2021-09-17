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Общество17 сентября 2021 10:01

На восточном въезде в Туле вырастет новый жилой комплекс

Строительство предусматривает возведение социальной инфраструктуры
Игорь КОПЫТОВ
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На восточном въезде в Туле вырастет новый жилой комплекс

На восточном въезде в Туле вырастет новый жилой комплекс

Фото: Алексей ФОКИН

Сразу семь высоток в 25 этажей вырастут на въезде в Тулу рядом с Левобережным микрорайоном. Застройщик также обязуется построить детский сад на 205 детей, который в последствии передаст муниципалитету. Правда, не совсем понятна логика соотношения числа потенциальных жильцов и мест в дошкольном учреждении — со временем тут явно образуется их дефицит.

Кроме того, застройщику придется проложить дополнительную дорогу между улицей Защитников Тулы и Новомосковским шоссе, чтобы новый жилой комплекс имел свой выезд сразу на трассу, минуя и без того перегруженную «Восточку».