В Центральном парке Тулы закрыт сезон проката лодок и электромобилей
Фото: Алексей ФОКИН
В Центральном парке Тулы раньше обычной даты завершили сезон проката лодок на Большом пруду и электромобилей на главной аллее. Увы, на грядущих выходных эти развлечения посетителям будут уже недоступны. А всему виной — резко наступившая октябрьская погода.
Изменился и график работы детских аттракционов – прокатиться на них теперь можно с 11 до 19 часов со среды по воскресенье.
Напомним, что накануне «Комсомолка» писала о том, что туалеты в парке также перешли на зимний график.