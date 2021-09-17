В Центральном парке Тулы закрыт сезон проката лодок и электромобилей Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном парке Тулы раньше обычной даты завершили сезон проката лодок на Большом пруду и электромобилей на главной аллее. Увы, на грядущих выходных эти развлечения посетителям будут уже недоступны. А всему виной — резко наступившая октябрьская погода.

Изменился и график работы детских аттракционов – прокатиться на них теперь можно с 11 до 19 часов со среды по воскресенье.

Напомним, что накануне «Комсомолка» писала о том, что туалеты в парке также перешли на зимний график.