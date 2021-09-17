«Ростелеком» приглашает туляков принять участие в образовательном проекте «IT-семья»

«Ростелеком» совместно с компьютерной академией (КА) «Рубикон» объявляет о старте образовательного проекта «IT-семья». Занятия начнутся в День учителя, 5 октября, и будут проходить на базе КА «Рубикон». Общая продолжительность курса – 20 часов.

Особенность нового просветительского проекта в том, что обучение интернет-технологиям людей старшего возраста (55+) будет проходить в командном режиме вместе с их внуками в возрасте от 10 до 14 лет. Обучение нацелено на формирование у слушателей навыков использования современных цифровых технологий и на применение полученных знаний в повседневной жизни. В течение пяти недель опытные преподаватели будут знакомить участников с работой онлайн-сервисов и социальных сетей, научат генерировать надежные пароли и защищаться от кибермошенников, создавать и продвигать собственные блоги на площадках YouTube и «Яндекс.Дзен». Особый акцент будет сделан на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В завершение образовательного проекта между командами пройдут соревнования. Лучшие пары-участники, занявшие три призовых места, получат награды от «Ростелекома».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наш новый проект направлен не только на повышение компьютерной грамотности людей старшего возраста, но и на развитие семейных ценностей, формирование общих интересов у старшего и младшего поколений. В наше время молодежь с рождения легко обращается с гаджетами, а для пожилых людей интернет-технологии вызывают сложности. Вот здесь и появляется возможность поделиться с близкими людьми: внуки – своими ИТ-знаниями, а старшее поколение – мудростью и жизненным опытом. Уверен, в ходе проекта и молодые люди узнают что-то новое для себя, а в дальнейшем обязательно продолжат помогать своим бабушкам и дедушкам осваивать интернет».

Светлана Савина, директор компьютерной академии «Рубикон»:

«Мы уже не первый год совместно с “Ростелекомом” обучаем компьютерной грамотности людей старшего возраста в рамках проекта “Азбука интернета”. А еще проводим областные чемпионаты по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Новый семейный формат обучения для нас весьма интересен. Мы с удовольствием поддержали инициативу провайдера и стали партнерами проекта. Тем более, что подавляющая часть наших студентов – школьники. Думаю, им будет также интересно пригласить на конкурс своих бабушек и дедушек и вместе побороться за призы».

Тула пополнила список городов ЦФО, где реализуется проект «IT-семья». В начале сентября обучение семейных команд стартовало в Твери, Тамбове и Липецке. В ближайшее время к проекту присоединятся и другие города центральной России.

Заявку на участие туляки могут подать до 3 октября 2021 года по телефонам +7(4872)711-711; +7(962)2-711-711, отправить на электронную почту Innovation.tula@gmail.com или оставить в официальных группах КА «Рубикон» в соцсетях: https://vk.com/rubiconepro; https://www.instagram.com/rubiconepro; https://www.facebook.com/rubiconeacademy.