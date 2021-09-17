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Общество17 сентября 2021 9:17

В Богородицке на детской площадке нашли опасные нарушения

Ведомство внесло руководителям УК представления
Елена Иргиз
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техническое состояние оборудования детской площадки не соответствовало требованиям безопасности

техническое состояние оборудования детской площадки не соответствовало требованиям безопасности

Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке обслуживающая организация не следила за безопасностью детской площадки. Нарушения выявила межрайонная прокуратура.

В ходе инспекции выяснилось, что техническое состояние оборудования детской площадки, расположенной во дворе дома № 23 по ул. Урицкого, не соответствовало требованиям безопасности, а именно: на мостике игрового комплекса частично отсутствовали ограждение и настил из досок, спинки на вращающихся качелях, не был закреплен турник. При этом обслуживающая организация ООО «Хелпер» своевременно не выявила и не устранила указанные дефекты оборудования.

Кроме этого, прокуратура установила, что управляющая компания ООО «УК Богородицкого района» вовремя не косила сорную траву около детской площадки во дворе дома № 40 по ул. Свободы.

Ведомство внесло руководителям УК представления, сейчас нарушения устранены. Кроме того, два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.